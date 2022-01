PSG und Real geben Angebote für Rüdiger ab

Paris St. Germain unternimmt im Rennen um Antonio Rüdiger konkrete Schritte. Wie FT aus Frankreich erfuhr, hat PSG dem Innenverteidiger ein Vertragsangebot für die neue Saison vorgelegt: Pro Jahr könnte Rüdiger in der Ligue 1 sieben Millionen Euro netto verdienen.

Den größten Konkurrenten im Rüdiger-Poker haben die Pariser in Real Madrid – auch die Königlichen haben dem 28-Jährigen nach FT-Infos ein Angebot unterbreitet, das finanziell allerdings nicht ganz mit dem aus der französischen Hauptstadt mithalten kann. Derzeit ist dennoch Real die favorisierte Option des deutschen Nationalspielers, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Rüdiger kann den FC Chelsea im Sommer ablösefrei verlassen, sein Vertrag an der Stamford Bridge läuft nach fünf Jahren aus – um eine Verlängerung bemühte sich der amtierende Champions League-Sieger bislang vergeblich. Interesse am gebürtigen Berliner, der in dieser Saison erst 90 Ligaminuten verpasst hat, bekunden neben PSG und Real auch der FC Bayern sowie Juventus Turin.