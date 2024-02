Werder: Jung-Verlängerung rückt näher

Bei Werder Bremen ist eine Verlängerung mit Anthony Jung in Sicht. „Wenn man jedes Spiel auf dem Platz steht, ist man da natürlich auf einem guten Weg“, sagt Lizenzbereichsleiter Clemens Fritz gegenüber dem ‚kicker‘, „das ist jetzt nicht so weit hergeholt.“ Jung verfügt über eine Klausel, mit der sich die Vertragslaufzeit nach einem gewissen prozentualen Anteil an Einsätzen automatisch bis 2025 verlängert. Jung bestritt in der laufenden Saison bislang 19 von 20 möglichen Pflichtspielen.

Der 32-Jährige hat sich bei den Grün-Weißen seit seinem Wechsel von der linken Schiene hin zum Teil der Dreierkette in der Abwehr zum Leistungsträger entwickelt. Mit seiner Leistung am vergangenen Wochenende beim 1:0 gegen Mainz 05 schaffte es Jung in die FT-Topelf des 20. Spieltags. „Wir sind wirklich super zufrieden mit ihm“, lobt Fritz den Linksfuß, „Tony ist eine absolute Konstante bei uns. Man sieht auch, dass er noch Entwicklungsschritte macht, wenn er mit dem Ball andribbelt. Da hat er sich nochmal verbessert.“