BVB: Modeste erfolgreich operiert

Anthony Modeste wurde am Mittwochabend an der Leiste operiert. Der Eingriff war seit geraumer Zeit geplant, teilt Borussia Dortmund mit. Modeste habe bereits seit Wochen unter Beschwerden trainiert und in den Spielen mitgewirkt.

Der 34-jährige Stürmer sagt: „Jetzt geht es direkt in die Reha, damit ich im neuen Jahr wieder fit und voller Energie auf dem Platz stehen kann.“ Modeste war im Sommer für fünf Millionen Euro vom 1. FC Köln zum BVB gewechselt, in bislang 19 Einsätzen schoss er zwei Tore.