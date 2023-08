Mustafi: Saudi-Arabien nur „wegen des Geldes“?

Shkodran Mustafi (31) gibt sich mit Blick auf einen potenziellen Wechsel nach Saudi-Arabien pragmatisch, sagt bei ‚Transfermarkt.de‘: „Ich schließe nichts aus. Es gibt gewisse Dinge, bei denen ich es mir wirklich überlegen würde. Wenn ich nach Saudi-Arabien gehen sollte, dann nicht, um Titel zu gewinnen oder ein Projekt zu starten, sondern wegen des Geldes – da müssen wir uns nichts vormachen. Für ‘n Appel und ‘n Ei würde ich nicht nach Saudi-Arabien gehen.“

Der aktuell vereinslose Innenverteidiger, zuletzt in Spaniens zweiter Liga für UD Levante aktiv, denkt noch lange nicht ans Aufhören: „Ich habe einfach Bock, noch ein paar Jahre zu spielen. Ich bin erst 31 und werde es natürlich versuchen. Vor allem, weil die letzte Zeit katastrophal war. Selbst wenn ich jetzt schon 34 oder 35 wäre: So will ich mich nicht vom Fußball verabschieden. Auf keinen Fall. Und wenn was kommt, gebe ich wieder Vollgas.“