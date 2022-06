Medien: Tigges unterschreibt in Köln

Steffen Tigges steht unmittelbar vor dem Wechsel zum 1. FC Köln. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 23-jährige Mittelstürmer am heutigen Montag bereits den obligatorischen Medizincheck bestanden. Mehr noch: Anschließend setzte er seine Vertragsunterschrift.

Als Ablöse fließen dem Boulevardblatt zufolge 1,5 Millionen Euro Ablöse an Borussia Dortmund. Dort spielte Tigges in der abgelaufenen Saison 15 Mal für die Profis und erzielte drei Treffer. Für die zweite Mannschaft traf der kantige Linksfuß viermal in fünf Drittligapartien.

Nun erhält Tigges die Chance, sich dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren. In Köln soll er als Backup oder Partner von Sturmstar Anthony Modeste (34) fungieren. Schon vor einem Jahr wollte Trainer Steffen Baumgart seinen Namensvetter in die Domstadt holen.