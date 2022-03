Verhoek spricht über Rostock-Verbleib

John Verhoek stellt einen Verbleib bei Hansa Rostock in Aussicht. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 33-jährige Angreifer: „Ich bin nicht mit anderen Vereinen beschäftigt. Hansa hat ein Angebot geschickt, mein Bruder Wesley kümmert sich. Mein Fokus liegt auf dem Klassenerhalt. Erst muss dieses Ziel erreicht sein, dann mache ich mir Gedanken. Klar, ich höre auch, dass andere Vereine Interesse haben. Aber ich habe immer gesagt, Hansa steht auf eins.“

Verhoeks Vertrag in Rostock läuft nach der Saison aus. Mit 15 Treffern in Liga zwei ist der Mittelstürmer die Lebensversicherung der Kogge, hat sich aber mit seinen Leistungen auch für andere Klubs interessant gemacht. Sieben Spieltage vor Saisonende trennen Hansa zwar nur sechs Punkte vom Relegationsplatz, mit 15 Zählern Abstand ist ein direkter Abstieg am Ostseestadion aber kein Thema.