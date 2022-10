Medien: Real Madrid hat Davies im Blick

Real Madrid zeigt offenbar Interesse an Alphonso Davies. Der spanischen ‚Marca‘ zufolge haben die Königlichen ein Auge auf den Linksverteidiger des FC Bayern geworfen. Von konkreten Bemühungen oder gar Gesprächen ist aber noch keine Rede.

Verletzungsbedingt verpasste Davies in dieser Saison zwei Pflichtspiele, aktuell setzt ihn eine Kopfverletzung außer Gefecht. Geschont wurde er zudem in der ersten DFB-Pokalrunde. Ansonsten ist der Linksfuß in der Startelf von Julian Nagelsmann gesetzt. Ebenso in der kanadischen Nationalmannschaft, für die Davies bereits 32 A-Länderspiele (zwölf Tore) absolviert hat.

