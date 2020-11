Tagliafico bleibt Ajax erhalten

Ajax Amsterdam kann in Kürze einen großen Erfolg vermelden. Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, hat sich der Cruyff-Klub mit Stamm-Linksverteidiger Nicolás Tagliafico (28) auf eine Verlängerung bis 2023 geeinigt. Ricardo Schlieper, der Berater des Argentiniers, bestätigte der niederländischen Tageszeitung, dass der aktuell noch bis 2022 auslaufende Kontrakt um ein Jahr verlängert werden soll.

Das muss nicht zwingend bedeuten, dass Tagliafico länger im Ajax-Trikot auflaufen wird. Zumindest aber befindet sich der Verein nun in einer deutlich besseren Position in den Verhandlungen mit anderen Klubs und kann ein Jahr länger auf eine Ablöse pochen. Tagliafico gehört seit Jahren zu den Leistungsträgern bei den Niederländern. Im vergangenen Sommer wurde er vor allem mit Manchester City in Verbindung gebracht.