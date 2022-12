Brentford verlängert mit Trainer Frank

Der FC Brentford setzt auf der Trainerposition auf Kontinuität. Wie der Premier League-Verein offiziell bekanntgibt, hat Cheftrainer Thomas Frank seinen Vertrag bis zum Sommer 2027 verlängert – ein enormer Vertrauensvorschuss, den sich der Däne mit seiner guten Arbeit aber auch redlich verdient hat. Der alte Kontrakt wäre 2025 ausgelaufen.

Seit 2018 ist Frank Trainer in Brentford, seitdem läuft es prächtig für die Bees. Gekrönt wurde der sportliche Aufschwung 2021 mit dem Aufstieg in die Premier League. Im ersten Jahr in Englands Eliteklasse schaffte man den Klassenerhalt mit Platz 13 souverän. In der laufenden Saison ist Brentford aktuell sogar starker Tabellenzehnter.

