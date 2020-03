Real Madrid: Reinier setzt erstes Ausrufezeichen

Am 19. Januar feierte Reinier seinen 18. Geburtstag. Nur einen Tag später folgte die Unterschrift unter einen bis 2026 datierten Vertrag bei Real Madrid. Vor zwei Wochen gab der Youngster dann schon sein Debüt in der zweiten Mannschaft des spanischen Rekordmeisters. Beim 2:0 gegen UD Sanse konnte Reinier direkt seinen ersten Assist verbuchen. Die ersten Tore sollten nicht lange auf sich warten lassen.

Am Wochenende ging es nun gegen den FC Coruxo. Reinier stand zum dritten Mal in Folge in der Startelf von Real Madrid Castilla und steuerte zwei Tore zum souveränen 4:0-Erfolg bei. Beide Male verwertete der brasilianische U23-Nationalspieler, der im Sommer für Olympia eingeplant ist, eine punktgenaue Flanke per Volleyabnahme.

Reinier freute sich diebisch über seine Debüttreffer im neuen Trikot. Allem Anschein nach hat der Neuzugang von Flamengo Rio de Janeiro keine Anlaufschwierigkeiten in der spanischen dritten Liga. Ein baldiger Sprung zu den Profis kommt für den technisch versierten Offensivspieler wohl dennoch zu früh. Aber Zinedine Zidane wird in Hinblick auf die nächste Saison genau hinschauen. Nicht nur wegen des ersten Doppelpacks gleich im dritten Spiel.