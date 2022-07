PSV baggert an Branthwaite

Die PSV Eindhoven sucht weiterhin nach einer Verstärkung für die Defensivabteilung. Dabei haben die Offiziellen laut ‚Eindhovens Dagblad‘ Jarrad Branthwaite vom FC Everton als potenziellen Neuzugang auserkoren. Der 1,95 Meter Abwehrhüne soll ausgeliehen werden, berichtet die niederländische Tageszeitung.

Dringlichkeit besitzt die Personalie, da mit André Ramalho (30) und Olivier Boscagli (24) zwei Innenverteidiger vorerst ausfallen. Branthwaite trat die Reise ins Trainingslager mit den Toffees nicht an – offiziell, weil er krank ist. Vielmehr bahnt sich jedoch ein Wechsel des 20-jährigen Engländers an, der zuletzt auch mit dem FC Schalke in Verbindung gebracht wurde.