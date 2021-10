Chelsea an Torwarttalent Beadle dran?

Der FC Chelsea plant offenbar schon für die Zeit nach Edouard Mendy (29). Wie die ‚Sun‘ berichtet, streben die Blues einen Transfer von Nachwuchstorhüter James Beadle an, um ihn zur künftigen Nummer eins aufzubauen. Der 17-Jährige spielt aktuell in der Jugend des englischen Drittligisten Charlton Athletic.

Einen Profivertrag hat Beadle noch nicht unterschrieben, Chelsea müsste also lediglich eine geringe Ausbildungsentschädigung für den englischen Juniorennationalspieler bezahlen. Mit Brighton & Hove Albion gibt es dem Bericht zufolge einen weiteren Interessenten. In der Pole Position befänden sich jedoch die Londoner. Auf sein Profidebüt wartet Beadle noch. In der EFL Trophy durfte er zumindest schon einmal auf der Bank Platz nehmen.