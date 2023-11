DFB: Nagelsmanns Gündogan-Standpunkt

In den Augen von Julian Nagelsmann ist Ilkay Gündogan (33) in der Zentrale der deutschen Nationalmannschaft unverzichtbar. Dies berichtet ‚Sport1‘. Laut dem TV-Sender hat der neue Kapitän „viele Fürsprecher in der Kabine“. Zudem gelte er „als taktisches Mastermind“, sei zudem außerhalb des Platzes sehr beliebt.

Gündogans Status hat zur Folge, dass sich drei Spieler um den freien Platz im Mittelfeld neben Gündogan balgen werden: Joshua Kimmich (28), Leon Goretzka (28) und seit einigen Wochen auch Pascal Groß (32). Beim morgigen Duell gegen Österreich (20:45 Uhr) wird Nagelsmann einen weiteren Eindruck davon bekommen, wer für diese Rolle am besten geeignet ist.