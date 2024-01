Kehrer-Deal heute fix?

Thilo Kehrer (27) wird seinen Wechsel zur AS Monaco in Kürze finalisieren. Laut ‚Sky‘ wird der Verteidiger voraussichtlich noch am heutigen Donnerstag ins Fürstentum reisen. Kehrer schließt sich dem Ligue 1-Klub zunächst leihweise bis Saisonende an.

Mit West Ham United hat Monaco eine 11,5 Millionen Euro hohe Kaufoption vereinbart, die unter leicht zu erreichenden Bedingungen verpflichtend wird. Die Monegassen zahlen zudem eine halbe Million Euro Leihgebühr für den 27-fachen deutschen Nationalspieler.