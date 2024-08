Hoffenheim wildert beim Ligarivalen

Die TSG Hoffenheim ist bei der Suche nach weiteren Verstärkungen für die Defensive offenbar bei einem Ligakonkurrenten fündig geworden. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Kraichgauer ein Auge auf Omar Traoré vom 1. FC Heidenheim geworfen. Der 26-Jährige Rechtsverteidiger besitzt an der Brenz noch einen laufenden Vertrag bis 2026.

Hoffenheim hält den Rechtsfuß laut dem Bezahlsender für eine sehr interessante Option, hat allerdings noch weitere Namen auf ihrer Liste. Traoré habe in den vergangenen Tagen sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland einige Anfragen erhalten. Ein Abgang des Heidenheimer Defensivspielers in diesem Transferfenster ist nicht unwahrscheinlich.