Bereits besiegelt: Ceballos verlässt Real im Winter

Im Sommer kehrte Dani Ceballos von seiner doch eher durchwachsenen Leihe beim FC Arsenal zurück. Echte Verwendung hat man bei Real Madrid aber nicht für den 25-jährigen Mittelfeldspieler. Schon in der abgelaufenen Transferperiode suchte man einen Abnehmer für den momentan am Sprunggelenk verletzten Spanier, wurde aber letztlich nicht fündig.

Passende Konditionen bietet nun offenbar Betis Sevilla. Denn laut dem Radiosender ‚Onda Bético‘ ist Ceballos‘ Wechsel zu den Andalusiern bereits vereinbart. Dem Bericht zufolge handelt es sich um ein eineinhalbjähriges Leihgeschäft. Für den Anschluss bestehe eine Kaufverpflichtung.

Ceballos‘ Tage bei Real sind folglich in einem halben Jahr gezählt. Dann geht es zurück zum Heimatverein, bei dem sich der Techniker einst angeschickt hatte, eine große Karriere hinzulegen. Diese ist nun seit geraumer Zeit ins Stocken geraten. Womöglich ruft Ceballos dann in vertrauter Umgebung sein immenses Potenzial noch einmal in Gänze ab. Mit 25 Jahren gehört der Rechtsfuß schließlich noch längst nicht zum alten Eisen.