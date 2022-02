Marsch Favorit in Leeds

Sollten Marcelo Bielsa und Leeds United ihre Zusammenarbeit nach der Saison nicht weiter fortführen, ist Jesse Marsch die bevorzugte Wahl des Klubs. Das berichtet der ‚Telegraph‘. Demnach hat es der ehemalige RB Leipzig-Coach an die Spitze der Kandidatenliste geschafft und gilt bei den Whites als favorisierte Option, sollte sich Bielsa gegen eine Verlängerung entscheiden.

Seit 2018 steht der 66-jährige Argentinier bei Leeds an der Seitenlinie und führte den Klub 2020 nach 16 Jahren Abstinenz zurück in die Premier League. Nach einem starken neunten Platz nach dem Aufstieg steckt die Mannschaft in der laufenden Saison mit nur 23 Punkten nach 23 Spieltagen im Abstiegskampf fest. Neben Leeds hat dem Bericht zufolge auch Athletic Bilbao Marsch auf dem Zettel.