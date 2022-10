Europas Top-Torjäger | Haaland dominiert alle

Aktuelle dominieren zwei ehemalige Bundesliga-Stürmer die Torjägerliste in Europas Topligen. Dass Erling Haaland von Manchester City dank seiner zahlreichen Tore in aller Munde ist, dürfte spätestens seit seinem erneuten Hattrick im Derby gegen Manchester United (6:3) bekannt sein. Aber auch Robert Lewandowski liefert nach seinem Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona Tore am Fließband.

Gleich vier Profis aus der russischen Premier League finden sich in der aktuellen Top10 wieder. Mit Kylian Mbappé und Neymar ist Paris St. Germain als einziger Klub doppelt vertreten. Die Bundesliga schafft es durch Niclas Füllkrug von Werder Bremen noch gerade so in die Spitzengruppe der Torjäger.

Die besten Torjäger Europas