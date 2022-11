Piqués überraschender Rücktritt | Die Adler von Superschmidt

Adios Piqué

Es muss schon etwas Besonderes passiert sein, wenn Spaniens größte Sportzeitungen über dasselbe Thema berichten. Schließlich berichten die in Madrid ansässigen ‚Marca‘ und ‚as‘ in der Regel über Real, während die aus Barcelona stammenden ‚Mundo Deportivo‘ und ‚Sport‘ Barça thematisieren. Am heutigen Freitag steht aber bei allen Vieren eines im Fokus: Der Rücktritt von Gerard Piqué. „Danke“, titelt die ‚Sport‘, „Er geht“, die ‚Mundo Deportivo‘ sowie die ‚Marca‘. „Ich komme wieder“, zitiert derweil die ‚as‘ auf ihrem Cover aus Piqués offizieller Abschiedsbotschaft.

Die Adler von Superschmidt

Zwei Teams sind im europäischen Spitzenfußball in dieser Saison noch ungeschlagen: Paris St. Germain und Benfica Lissabon. Während eine solche Serie von PSG durchaus zu erwarten sein kann, überrascht sie bei den Portugiesen umso mehr. Unter der Führung des deutschen Trainers Roger Schmidt zeigt Benfica teils überragende Leistungen. Die ‚A Bola‘ ehrt das Team deshalb auf ihrer Titelseite: „Superschmidts Adler begeistern Europa.“

Ein (zu) teurer Transfer

Erneut fällt Romelu Lukaku mit einer Oberschenkelverletzung aus. Nach seiner Rückkehr vom FC Chelsea zu Inter Mailand kommt der Belgier einfach nicht in Tritt. Vom Stürmer, der einst unter Antonio Conte die Offensive der Nerazzurri quasi allein auf seinen Schultern trug, war in dieser Saison nicht viel zu sehen. Nur fünf Spiele konnte Lukaku absolvieren, zwei Tore sprangen dabei heraus. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ rechnet auf ihrer Titelseite vor: „Lukaku: So viel hat er gekostet.“ Das ernüchternde Ergebnis: 46.875 Euro pro Spielminute.