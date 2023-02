Elia erklärt Karriereende

Eljero Elia macht Schluss mit dem Profifußball. Seinen Rücktritt hat der ehemalige Bundesligaspieler am gestrigen Sonntagabend bei ‚ESPN‘ bekanntgegeben. „Ich bin zurückgetreten. Es war bisher nicht offiziell, weil ich zu beschäftig war, es anzukündigen. Jetzt weiß die ganze Niederlande, dass ich aufgehört habe.“

Elia blickt auf eine bewegte Karriere zurück. 2009 war der Flügelstürmer von Twente Enschede zum Hamburger SV in die Bundesliga gewechselt und schlug ein wie eine Bombe. An die Form dieser Saison konnte der inzwischen 36-Jährige aber nie wieder anknüpfen. Insgesamt lief Elia 118 Mal in der Bundesliga für den HSV und für Werder Bremen auf. Bis Sommer 2022 stand er in der Heimat bei ADO Den Haag unter Vertrag.

