BVB: Erste Updates zu Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck wird Borussia Dortmund voraussichtlich längerfristig fehlen. Kurz vor Ende der 2:3-Niederlage gegen den FC Barcelona war der Innenverteidiger nach einem Luftkampf falsch aufgekommen und mit dem rechten Sprunggelenk umgeknickt. Über einen möglichen Ausfall des Leistungsträgers sagte BVB-Trainer Nuri Sahin bei ‚DAZN‘: „Das wäre der Super-GAU, wenn er jetzt auch noch ausfällt. Schauen wir mal, ich warte mal auf die Diagnose. Ich habe die Bilder auch gesehen, das sieht nicht so gut aus.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Untersuchungen werden am heutigen Donnerstag erfolgen. Für die Dortmunder wäre eine längere Schlotterbeck-Pause kaum zu kompensieren, denn auch Niklas Süle fehlt verletzungsbedingt mehrere Monate. Neuverpflichtungen auf dem Wintertransfermarkt dürften somit in den Fokus rücken. „Es wird schwer, eine schlaflose Nacht. Da muss man sehen, wie es sich entwickelt“, so Sahin.