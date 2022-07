Leipzig lässt Ohio ziehen

Noah Ohio verlässt RB Leipzig in Richtung Belgien. Der Traditionsklub Standard Lüttich vermeldet die Verpflichtung des 19-jährigen Stürmers, der einen Vertrag bis Sommer 2026 erhält.

Nach seiner Leihe bei Austria Wien will Ohio nun den nächsten Schritt in Lüttich machen. In Österreich erzielte der Niederländer vergangene Saison sechs Tore und gab zwei Torvorlagen.