Liverpool bindet Top-Talent Elliott

Der FC Liverpool plant langfristig mit Harvey Elliott. Wie die Engländer mitteilen, hat der 18-jährige Flügelspieler seinen Vertrag langfristig verlängert. Über die genaue Laufzeit machen die Reds keine Angaben.

Elliott war 2018 aus der Jugendabteilung des FC Fulham nach Liverpool gekommen und spielte seither neunmal für die Profis. Die vergangene Saison verbrachte das Top-Talent dann beim Zweitligisten Blackburn Rovers, kam 41 Mal in der Championship zum Einsatz und sammelte 18 Scorerpunkte.

Some boss Friday news… 😁



Harvey Elliott has signed a new long-term contract with the Reds! 🙌🔴