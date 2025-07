FCA verleiht Mbuku erneut

Für Nathanaël Mbuku geht es erneut auf Reisen. Wie der FC Augsburg mitteilt, wird der 23-Jährige die kommende Saison beim HSC Montpellier in der Ligue 2 verbringen. Der FCA holt den Außenstürmer zuvor per Rückkaufoption von Dinamo Zagreb zurück. Montpellier verfügt bei Mbuku für den Anschluss an die Leihe laut dem FCA eine Kaufoption. Dem Vernehmen nach liegt diese bei rund 1,8 Millionen Euro.

Mbuku sagt: „Die Zeit bei Dinamo Zagreb ist leider nicht so verlaufen wie erhofft. Daher freue ich mich über den Wechsel zurück nach Frankreich. In Montpellier möchte ich wieder regelmäßig spielen und an meine früheren Leistungen anknüpfen.“ Erst vergangenen Sommer war der Franzose von Augsburg nach Kroatien gewechselt. Nun geht es für den Linksaußen ein Jahr später in seiner Heimat weiter.