Real Sociedad bindet Pacheco langfristig

Jon Pacheco hat seinen Vertrag bei Real Sociedad San Sebastián bis 2030 verlängert. Das hat der Verein am Vormittag über die Vereinskanäle verkündet. Der 23-Jährige ist seit 2014 Teil des Vereins. Im vergangenen Sommer gewann Pacheco mit der spanischen Auswahl das olympische Fußballturnier in Frankreich.

Pacheco, der für seine Stabilität in der Abwehr und sein starkes Positionsspiel bekannt ist, kommt in der laufenden Saison auf 13 Einsätze. Die Vertragsverlängerung unterstreicht das Vertrauen von Real Sociedad in sein Potenzial und seine Bedeutung für die Zukunft des Vereins.