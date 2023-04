Leicester nimmt Offensiv-Duo ins Visier

Leicester City plant im Sommer im Sommer eine Transfer-Offensive. Nach ‚Daily Mail‘-Informationen sind die Foxes gewillt, Jesse Lingard von Nottingham Forest und Loïs Openda vom RC Lens zu verpflichten. Dem Bericht zufolge spielt für die Wechsel der beiden Offensivakteure vor allem die Ligazugehörigkeit der Premier League in der kommenden Saison eine entscheidende Rolle. An Openda hat nach FT-Infos auch Eintracht Frankfurt Interesse angemeldet.

Bei Nottingham konnte der 30-jährige Lingard sein Potenzial bislang nicht abrufen. Enttäuschende dreimal stand der Engländer seit Beginn des Jahres für Forest auf dem Feld und weist keine einzige Torbeteiligung in der gesamten Saison auf. Nach dem Wechsel im Sommer von Manchester United hatten sich die Tricky Trees mehr erhofft. Deutlich besser hingegen läuft die aktuelle Saison für Openda, der ebenfalls auf dem Zettel von Leicester steht. Der 23-jährige Mittelstürmer erzielte in 31 Partien in der Ligue 1 starke 15 Tore. Seit Juni 2022 spielt der Rechtsfuß zudem in der belgischen A-Nationalmannschaft und verbuchte dort in acht Einsätzen zwei Treffer.

