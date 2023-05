Thuram: „Habe dem Verein sehr viel zu verdanken“

Marcus Thuram blickt in einem Abschieds-Interview auf seine Zeit bei Borussia Mönchengladbach zurück. Gegenüber den Vereinsmedien der Fohlen sagt der Angreifer: „Für mich persönlich waren die vergangenen vier Jahre fantastisch. Ich kam hier als junger Spieler hin und habe mich enorm weiterentwickelt. Es war überragend, mit Borussia in der Champions League anzutreten und sich durch gute Leistungen in die Nationalmannschaft zu spielen.“ Für Gladbach bestritt der Rechtsfuß bislang insgesamt 132 Pflichtspiele, erzielte 44 Treffer und legte 28 weitere Tore direkt auf.

Weiter sagt der Franzose: „Ich habe diesem Verein sehr viel zu verdanken und werde nie vergessen, was er für mich getan hat. Borussia wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen behalten.“ Dennoch werden sich die Wege am Saisonende trennen. Dann läuft der Vertrag des 25-jährigen Angreifers aus. Thuram führt aus: „Ich möchte meine letzten beiden Spiele für Borussia einfach genießen.“ Nach überstandenem Muskelfaserriss kann der Offensivspieler am Sonntag auf einen Einsatz gegen Bayer Leverkusen (19:30 Uhr) hoffen.

