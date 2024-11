Barça: Deco äußert sich zu Roque-Zukunft

In der Personalie Vitor Roque läuft beim FC Barcelona laut Sportdirektor Deco alles nach Plan. In einem Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘ stellt Deco klar, dass der Stürmer von vornherein verliehen werden sollte, um sich weiterentwickeln zu können, sollte er bei Barça nicht zu den Stammspielern gehören oder es aus finanziellen Gründen mit der Registierung problematisch werden.

Auf die Frage, ob der Brasilianer nach seiner Leihe wieder dem Barça-Kader angehören wird, gibt Deco keine eindeutige Antwort: „Wir haben da noch keine Pläne. Das Wichtigste für ihn war, dass er spielt. Der Plan von Vitor war, in der Saison 2023/24 zu kommen und eine Saison Spielzeit zu erhalten.“ Der 19-Jährige kam im Januar 2024 zu den Katalanen, konnte sich aber nicht auf Anhieb durchsetzen. In der laufenden Saison ist Roque an Betis Sevilla verliehen, das sowohl über eine Verlängerungsoption der Leihe als auch über eine Kaufoption verfügt.