Barça: Depay vor Comeback

Der FC Barcelona kann bald wieder auf Memphis Depay setzen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, könnte der 28-jährige Stürmer am kommenden Wochenende wieder spielen. Fotos zeigen, dass Depay bereits auf den Trainingsplatz zurückgekehrt ist.

Da man im Camp Nou aber wohl kein Risiko eingehen möchte, käme ein Einsatz des Niederländers am Donnerstag in der Europa League gegen die SSC Neapel zu früh. Depay hatte sich am 8. Dezember im Spiel gegen den FC Bayern (0:3) eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Im Januar kam er für zwei Spiele zurück, verletzte sich aber erneut und fällt seitdem aus.