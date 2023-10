Deutsche Nummer eins: Ter Stegens Kampfansage

Marc-André ter Stegen hofft darauf, bei der Heim-EM im kommenden Jahr als Nummer eins zwischen den Pfosten zu stehen. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der Barça-Keeper: „Ich werde alles dafür tun, dass ich am Ende in bester Verfassung bin für das Turnier. Bis dahin hoffe ich, dass ich gute Leistungen gezeigt habe und auch dieses Selbstverständnis mitbringe. […] Ich hoffe, dass ich mich über die Saison dahin arbeite und dass ich am Ende immer den Fokus halten kann.“

Mit Blick auf seine gegenwärtige Rolle im DFB-Team und die Konkurrenzsituation mit Manuel Neuer (37) führt der 31-Jährige aus: „Ich glaube, dass ich über die letzten Jahre immer auf sehr hohem Niveau gespielt habe. Das ist auch mein Anspruch an mich selbst. Ich hoffe, dass ich das sowohl beim DFB als auch bei meinem Klub immer wieder unter Beweis stellen kann. […] Ich genieße, dass ich diesen Rückhalt von der Mannschaft habe und vom Trainer. Ich glaube, dass ich das absolut zurückzahle.“ Worte, die aufzeigen, dass ter Stegen den Konkurrenzkampf mit Neuer nicht scheut und mittlerweile eine gewisse Erwartungshaltung an den Tag legt, was Einsatzzeiten in der Nationalmannschaft anbelangt.