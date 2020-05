Nagelsmann freut Poulsen-Bekenntnis

Julian Nagelsmann hat Yussuf Poulsens Treueschwur wohlwollend zur Kenntnis genommen. „Ich finde es gut, wenn ein Spieler sich dazu bekennt, weiter für seinen Klub arbeiten zu wollen, bei dem er ein Arbeitspapier unterschrieben hat. Da weiß man, dass das Herz am Klub hängt, dass er Gas gibt und sich durchsetzen will“, äußerte sich der Trainer von RB Leipzig auf der Pressekonferenz am heutigen Freitag.

Poulsen hatte zuvor im Interview mit dem ‚kicker‘ klargestellt, er „strebe keinen Wechsel an, egal wie es in diesen acht Spielen läuft“ Der 25-jährige Angreifer steht noch bis 2022 in Leipzig unter Vertrag. Poulsen pendelt seit einigen Monaten zwischen Startelf und Ersatzbank. Dennoch hatte er „zu keinem Zeitpunkt diesen Wechselgedanken im Kopf, und ich habe ihn immer noch nicht.“