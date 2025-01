Bayern-Duo für den BVB zu teuer

Der FC Bayern will den auslaufenden Vertrag von Leroy Sané bislang nicht verlängern. Zu wechselhaft waren die Leitungen des Flügelstürmers in seinen bislang viereinhalb Jahren in München. Und zu gering sind die Perspektiven auf einen weiteren Entwicklungssprung des in drei Tagen 29-Jährigen.

Bei Borussia Dortmund weiß man dennoch um die grundsätzlichen Qualitäten von Sané. Und daher diskutierte man zuletzt auch den Namen des Ex-Schalkers als möglichen Sommer-Neuzugang. Das geht aus einem Bericht der ‚Sport Bild‘ hervor.

Sanés Präferenz & Entscheidung

Die Idee musste Schwarz-Gelb aber zügig wieder verwerfen, da Sané, der in München rund 20 Millionen Euro pro Saison verdient, für den BVB zwar ablösefrei, aber zu teuer im Unterhalt wäre. Zudem habe der 67-fache deutsche Nationalspieler bereits entschieden, nicht innerhalb der Bundesliga wechseln zu wollen.

Grundsätzlich fühlt sich Sané in München wohl und wäre für eine Verlängerung sogar bereit, große Abstriche beim Gehalt zu machen. Alternativen bieten sich dem Linksfuß in England, wo er sich von 2016 bis 2020 bei Manchester City einen Namen machte. 2017/18 sammelte er etwa 25 Scorerpunkte in 32 Ligaspielen. Eine Quote, an die er in München nur einmal während seiner bärenstarken Vorrunde 2023/24 herankam.

Dortmund schielt auch auf Millot & Wanner

In Enzo Millot (22) und Paul Wanner (19) stehen derweil zwei weitere linksfüßige Offensivmänner aus der Bundesliga auf dem BVB-Zettel für den Sommer. Wenngleich beide im Vergleich zu Sané lieber zentraler agieren.

Millot darf den VfB Stuttgart im Sommer für festgeschriebene 20 Millionen Euro verlassen. Ein Schnäppchen, wie längst auch auf der Insel bekannt ist. BVB-Kaderplaner Sven Mislintat soll ein Befürworter der Verpflichtung sein, während andere Mitentscheider Bedenken haben, da man schon im vergangenen Sommer mit Waldemar Anton (28) und Serhou Guirassy (28) doppelt im Schwabenland zuschlug.

Wanner spielte ein gutes Halbjahr für seinen Leihklub 1. FC Heidenheim und sollte bereits für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert werden. Dortmund hat ihn schon seit Jahren auf dem Zettel, hat laut der ‚Sport Bild‘ aber mittlerweile resigniert. Der BVB rechnet damit, dass die Bayern rund 20 Millionen Euro für einen Verkauf ihres Toptalents fordern, das ist den Westfalen zu viel, heißt es. Wanner hat seinerseits noch zahlreiche weitere Wechseloptionen innerhalb der Bundesliga.