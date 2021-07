Leicester verpflichtet Soumaré

Leicester City holt sich Verstärkung vom französischen Meister OSC Lille an Bord. Boubakary Soumaré schließt sich den Foxes an und unterschreibt nach Angaben des englischen Erstligisten einen Vertrag bis 2026. Über die Ablöse vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

„Leicester ist ein sehr ehrgeiziger Verein. Als sie mit mir über ihre Pläne sprachen und was sie von mir wollten, wusste ich sofort, dass ich kommen wollte. Ich bin wirklich sehr stolz und fühle mich geehrt, hier zu sein, und ich werde alles für das Team und den Verein geben, um alle glücklich zu machen“, sagt der Franzose bei seiner Vorstellung.

We're delighted to confirm the signing of midfielder @B_Soumare24 from Ligue 1 champions Lille for an undisclosed fee, subject to Premier League and international clearance 🦊🔵