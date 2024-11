VfB: Wehrle wirbt für Hoeneß-Verbleib

Vorstandschef Alexander Wehrle glaubt fest daran, dass Cheftrainer Sebastian Hoeneß dem VfB Stuttgart über die Saison hinaus erhalten bleibe. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ihn noch sehr lange beim VfB Stuttgart halten können“, sagte Wehrle im Interview mit ‚RTL/ntv‘, „er weiß, was er beim VfB hat, und wir wissen, was wir an ihm haben.“ Und auch für Hoeneß selbst sind die Schwaben aus Sicht von Wehrle der ideale Ort: „Ich glaube, es gibt wenige Vereine, die noch so viel Potential und so viel Perspektive haben.“

Hoeneß verfügt dem Vernehmen nach in seinem bis 2027 datierten Arbeitspapier über eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf bis sechs Millionen Euro. Der Stuttgarter Erfolgstrainer könnte entsprechend den Anfragen aus dem In- und Ausland nachgeben. „Für mich ist nur entscheidend, was er mir persönlich sagt“, sagt Wehrle und betont: „Ich weiß, er hat Lust auf den VfB. Und das ist es, was zählt. Wir werden noch sehr lange mit ihm zusammenarbeiten.“