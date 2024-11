Köln: Strubers Transfer-Priorität nach Ende der Sperre

Der 1. FC Köln hält auf dem Wintertransfermarkt bei möglichen Neuverpflichtungen nach bestimmten Attributen Ausschau. Das bestätigt FC-Trainer Gerhard Struber im Interview mit der Tageszeitung ‚Kölnische Rundschau‘: „Wir werden im Winter ins Handeln kommen und wollen die Richtigen reinholen. Sie müssen fußballerisch eine Verstärkung sein und auch von der Mentalhaltung her passen. Wir befinden uns in einem sensiblen Umfeld, Köln ist ein anspruchsvoller Standort, an dem ich als Spieler dem Druck standhalten können muss. Und sie müssen zur Spielidee passen.“

Das Ziel der Kölner ist klar: Es soll direkt wieder in die Bundesliga gehen. Aktuell belegt der FC zwar nur Rang sieben, doch auf einen direkten Aufstiegsplatz haben die Geißböcke gerade einmal drei Punkte Rückstand. Im Winter kann der Kader nach Ablauf der Transfersperre erstmals gezielt verstärkt werden.