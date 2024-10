Van Nistelrooy: „Ich helfe, solange es nötig ist“

Ruud van Nistelrooy hat sich diplomatisch über eine mögliche Zukunft bei Manchester United geäußert. „Ich bin hier, um Man United zu helfen und in jeder Funktion alles für den Verein zu geben“, so der niederländische Interimstrainer am Rande des furiosen 5:2 gegen Leicester City im EFL Cup, „ich helfe, solange es nötig ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor wenigen Tagen übernahm van Nistelrooy den Cheftrainerposten bei United von seinem entlassenen Landsmann Erik ten Hag, dem er zuvor als Co-Trainer assistiert hatte. Als Dauerlösung ist die Stürmerlegende nicht eingeplant, stattdessen spricht nahezu alles für eine Verpflichtung von Rúben Amorim, den die Red Devils per Ausstiegsklausel von Sporting Lissabon loseisen wollen.