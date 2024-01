Villarreal: Morales will im Sommer weg

José Luis Morales wird im Sommer aller Voraussicht nach seine Zelte beim FC Villarreal abbrechen. Nach FT-Informationen plant der 36-Jährige, eine neue Herausforderung anzugehen. Ein Karriereende ist derzeit kein Thema. Die Gespräche mit dem Submarino amarillo sind zwar noch nicht komplett auf Eis gelegt, momentan stehen aber alle Anzeichen sehr deutlich auf Abschied.

Zuletzt wurde Morales in spanischen Medien mit einem möglichen Winter-Wechsel zu UD Levante in Verbindung gebracht. Stand jetzt wird er die Saison aber in Villarreal beenden und im Sommer nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei wechseln. Einige Vereine haben bereits beim Mittelstürmer angeklopft, die Spielerseite erwartet nach der Saison konkrete Angebote von mehreren Interessenten, wie FT erfuhr.