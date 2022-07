Chelsea wildert in der Serie A | Katalonien feiert Raphinha-Transfer

„Entfesseltes“ Chelsea shoppt in der Serie A

Auf dem italienischen Transfermarkt bahnen sich turbulente Zeiten an: Insbesondere der FC Chelsea hat es auf Spieler aus der Serie A abgesehen: Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ gehen die Londoner in ihren Transferbemühungen wie „entfesselt“ zu Werke. Die Blues haben ein Auge auf Kalidou Koulibaly von der SSC Neapel und Rafael Leão vom AC Mailand geworfen. „Der Markt rast, die Blues schnappen sich die dicksten Brocken Italiens. 40 Millionen beträgt das Angebot für den Abwehrriesen von Napoli, gleichzeitig liegen die Blues bei den Talenten des AC Milan auf der Lauer.“ Sollte es nicht zu einem grande finale bei diesen Transfers kommen, wird der Bayer Serge Gnabry beim Team von Thomas Tuchel ein Thema sein – Chelsea will einen Top-Angriff, koste es, was es wolle.

Real und neue Stürmer? – kein Thema

Real Madrid sucht auf der Position des zentralen Angreifers nicht nach weiteren Verstärkungen. „Karim Benzema, Borja Mayoral... und sonst niemanden...“ braucht es gemäß der Schlagzeile der ‚as‘. In den Augen der Verantwortlichen „reichen der Franzose und das Eigengewächs aus, um die Last zu tragen.“ Zudem „existieren interne Lösungen“ und notfalls könnte auch Eden Hazard den Franzosen ersetzen. Durch die überragende Saison von Vinicius Junior ist der Belgier auf dem Flügel nicht mehr die erste Option.

Raphinha-Transfer begeistert Barça

Bei Reals großem Rivalen aus Katalonien feiert man indes den Transfer des Brasilianers Raphinha, der nach einer Woche harter Verhandlungen vor dem Abschluss steht. „Raphinha bis 2027“ titelt die ‚Marca‘ und die ‚Mundo Deportivo‘ weiß von einer „Einigung zwischen Barça und Leeds: Fixe Ablöse 58 Millionen plus sieben Millionen Bonus“ zu berichten.