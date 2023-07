Frankreich lockt: Konkretes Angebot für Schmidt

In seiner Karriere hat Niklas Schmidt sukzessive einen Entwicklungsschritt nach dem anderen genommen. Erst wurde der Mittelfeldspieler vom SV Werder Bremen in die 3. Liga verliehen, im Anschluss folgten zwei Jahre beim VfL Osnabrück eine Spielklasse höher. Die vergangenen beiden Spielzeiten verbrachte der 25-Jährige dann wieder in Grün-Weiß. In der abgelaufenen Saison ließ der gebürtige Kasseler seinen 25 Zweitligaeinsätzen für Werder 24 in der Bundesliga folgen.

Ob der Weg für Schmidt bei Werder weiter nach oben zeigt, ist offen. Denn mit der Verpflichtung von Naby Keita hat das Eigengewächs prominente Konkurrenz bekommen. Nach FT-Informationen könnte aber auch ein vorliegendes Angebot aus der Ligue 1 den Linksfuß ins Grübeln bringen. Denn der FC Toulouse hat Schmidt eine konkrete Offerte vorgelegt.

Der Tabellen-13. der abgelaufenen Saison nimmt als Pokalsieger an der Qualifikation zur Europa Leauge teil. Schmidt würde bei einem Wechsel also womöglich internationaler Fußball winken. Der 25-Jährige, der noch einen Vertrag bis 2025 in Bremen besitzt, könnte daher nach einem Jahr Bundesliga schon wieder den nächsten Schritt in seiner Entwicklung nehmen.