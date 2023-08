Lens findet Openda-Nachfolger

Chuba Akpom soll beim RC Lens den schmerzlichen Abgang von Loïs Openda abfangen. Wie unsere französische Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, steht der 27-jährige Stürmer vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough kurz vor einem Wechsel zum Zweitplatzierten der vergangenen Ligue 1-Saison. In England hat Akpom noch einen Vertrag bis 2024 und soll Middlesbrough diesen Sommer noch etwas weniger als 15 Millionen Euro in die Kassen spülen.

In der vergangenen Saison konnte Akpom in 42 Pflichtspielen 29 Tore und zwei Vorlagen beisteuern. Er wurde in der Jugend des FC Arsenal ausgebildet, kam aber in der ersten Mannschaft der Gunners nicht zum Zug. Nach einigen Leihen wechselte er dann nach Griechenland zu PAOK Saloniki, wo er wieder auf sich aufmerksam machen konnte.