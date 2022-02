Real denkt nicht an Militão-Verkauf

Der FC Chelsea muss seine Hoffnungen auf Éder Militão wohl in die Kategorie Wunschdenken verorten. Laut der spanischen Online-Zeitung ‚El Español‘ kommt ein Verkauf des Brasilianers nicht infrage. Eher noch würde Real Madrid das bis 2025 datierte Arbeitspapier des 24-jährigen Innenverteidigers verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter

In seinem dritten Jahr bei den Königlichen hat sich der Abwehrprofi als feste Größe etabliert. In 30 Pflichtspielen setzte Carlo Ancelotti in dieser Saison bereits auf Militãos Dienste. Bei Chelsea gilt es perspektivisch die drohenden Abgänge in der Defensivzentrale aufzufangen. Die Verträge von Antonio Rüdiger (28) und Andreas Christensen (25) laufen zum Saisonende aus.