Heidenheim bindet Ramusovic

Melvin Ramusovic verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei Zweitligist 1. FC Heidenheim. Der neue Kontrakt des 20-jährigen Mittelfeldspielers läuft bis 2024. Ramusovic gab in dieser Saison sein Profidebüt, dreimal wurde er in den Schlussminuten eingewechselt. „Diese Vertragsverlängerung ist für mich ein Beleg dafür, dass sich harte Arbeit auf dem Platz immer auszahlt. Jetzt heißt es für mich: Weiter dranbleiben, die nächsten Entwicklungsschritte gehen, um der Mannschaft in Zukunft noch mehr helfen zu können“, so Ramusovic.

Vorstandschef Holger Sanwald betont: „Im Laufe seiner ersten beiden Jahre bei den Profis hat Melo als noch junger Spieler eine positive Entwicklung hingelegt. Dabei hat er nicht nur mit seinen fußballerischen Qualitäten überzeugt, sondern vor allem auch gezeigt, dass ihn seine Mentalität absolut auszeichnet.“