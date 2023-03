Moyes-Nachfolger: Holt West Ham Carrick?

West Ham United hat Ex-Mittelfeldspieler Michael Carrick (41) als Nachfolger für den in der Kritik stehenden David Moyes für den Trainerposten im Blick. Laut der ‚Daily Mail‘ ist der derzeitige Cheftrainer von Zweitligist FC Middlesbrough ein Kandidat bei den Hammers, sollte Moyes seinen Posten räumen müssen. Derzeit liegt West Ham in der Premier League mit nur 23 Punkten auf Platz 16 und befindet sich in akuter Abstiegsgefahr. Zuletzt setzte es gegen Brighton & Hove Albion eine bittere 0:4-Pleite.

Ob Carrick die Freigabe von Middlesbrough bekommen würde, ist dem Bericht zufolge nicht gesichert. Der langjährige Erstligist spielt unter der United-Legende als Drittplatzierter um den Aufstieg mit. Dass Boro nach sechs Jahren Zweitklassigkeit seine Aufstiegschancen gefährden will, scheint unwahrscheinlich. Allerdings wäre für Carrick das Engagement bei West Ham auch eine Rückkehr zu dessen Ausbildungsklub. Noch bleibt Moyes ein wenig Zeit, ein solches Szenario zu verhindern.

