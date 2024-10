West Ham: Wird Füllkrug im Januar ersetzt?

Niclas Füllkrugs Abschied von Borussia Dortmund kam im Sommer ziemlich plötzlich. Nach einer guten Saison für den BVB und einer persönlich recht überzeugenden Heim-Europameisterschaft wechselte der 31-Jährige von der Bundesliga in die englische Liga.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die Premier League finde ich unfassbar reizvoll. Das war die große Chance, nochmal ein komplett neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Dieser Schritt hat sich richtig angefühlt“, erklärte der Mittelstürmer einige Wochen nach dem Transfer. Das schien allerdings nur die halbe Wahrheit gewesen zu sein.

Lese-Tipp

Kommt es zum Terzic-Comeback?

Neben dem Aufbruch in ein neues Abenteuer kam der plötzliche Wechsel ins Ausland auch einer Flucht gleich. Die Borussen hatten gerade mit Serhou Guirassy (28) einen echten Knipser verpflichtet, der qua seiner Vorjahresstatistik beim BVB gesetzt sein würde. Für Füllkrug blieb die Aussicht auf einen Bankplatz. Das Angebot aus London war ein dankbarer Ausweg. Doch dieses Schicksal könnte sich in England nun wiederholen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fehlende Fitness und Verletzungspech

Satte 27 Millionen Euro legten die Hammers für Füllkrug auf den Tisch. Für Premier League-Verhältnisse zwar keine riesige Summe, aber dennoch ein Betrag, der dem deutschen Nationalstürmer ein gutes Argument für einen Stammplatz lieferte. Dieser formulierte einen klaren Wunsch: „Ganz wichtig ist für mich, einen Klub zu haben, in dem ich eine zentrale Rolle spiele, bei dem ich wichtig bin. Bei dem auch der Spielstil ein Stück weit auf mich gerichtet ist.“

Das schien zu Saisonbeginn auch der Plan von West Ham zu sein. Doch Füllkrug war nach einer langen Saison nicht fit, kam an den ersten drei Spieltagen nur zu Kurzeinsätzen. Seitdem fällt der Angreifer mit Achillessehnenproblemen aus, stand seit August keine Minute auf dem Feld – Rückkehr ungewiss. Gleichzeitig legte sein Klub, der vorjährige Tabellenneunte, einen Katastrophenstart hin. Mit acht Punkten aus acht Partien steht West Ham auf Rang 15.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lopetegui hat Zweifel

Trainer Julen Lopetegui scheint laut ‚Talksport‘ das Vertrauen in den Deutschen verloren zu haben. Das englische Sportradioprogramm berichtet, dass der Coach bei den Klubverantwortlichen einen fitten Ersatz für Füllkrug gefordert hat. Im Januar soll auf der Stürmerposition noch einmal nachgelegt werden.

Eine Wiederholung droht also: Erneut könnte Füllkrug ein Ersatz vor die Nase gesetzt werden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll Lopetegui Zweifel daran haben, ob der Neuner in das schnelle Kurzpassspiel passt, das der Spanier anstrebt. In Kombination mit dem unklaren Fitnesszustand möchte der Coach offenbar auf Nummer sicher gehen, um den Klub wieder in die obere Tabellenhälfte zu führen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neustart im Januar?

Unklar ist, ob sich Füllkrug im Fall der Fälle nach seiner Genesung auf die Bank setzen würde. Eventuell muss sich der ehemalige BVB-Torjäger im Januar erneut umorientieren. Um weiter eine Option für Julian Nagelsmann und die Nationalelf zu sein, muss er auf Vereinsebene gute Leistungen und vor allem Spielzeit vorweisen.