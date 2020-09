Köln-Talent Cestic heiß begehrt

Der 19-jährige Sava-Arangel Cestic vom 1. FC Köln weckt Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Nach FT-Informationen zeigt insbesondere der niederländische Erstligist ADO Den Haag Interesse am Innenverteidiger. Aber auch Schalke 04 und Union Berlin haben schon Erkundigungen eingeholt.

Vertraglich ist Cestic noch bis kommenden Sommer an Köln gebunden. Der Abwehrspieler kam in der Vorsaison in der U19 der Geißböcke zum Einsatz und bestach dort vor allem mit aggressivem und cleverem Zweikampfverhalten sowie gutem Kopfballspiel.