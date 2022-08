Dank Antony-Millionen: Wechselt auch Ocampos zu Ajax?

Bei Ajax Amsterdam hat man Erfahrungen damit, nach der Saison die Topspieler zu verlieren. Der Aderlass in diesem Jahr ist aber beispiellos – allerdings auch die Einnahmen. Allen voran Rekord-Abgang Antony (22), der am heutigen Dienstag für bis zu 100 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt ist, füllt die Kassen. Ein Teil der diesen Sommer insgesamt über 216 eingenommenen Millionen könnte nach Sevilla wandern.

Wie der argentinische ‚TyC Sports‘-Journalist César Luis Merlo berichtet, ist sich Ajax mit dem FC Sevilla weitgehend über den Transfer von Lucas Ocampos einig. Zwar seien „noch wenige Details“ zu klären, die Ablöse soll aber bereits feststehen. Demnach wechseln 23 Millionen Euro plus Bonus den Besitzer.

Ocampos steht seit 2019 in Andalusien unter Vertrag und beackert dort vornehmlich die linke Außenbahn. In 135 Pflichtspielen war der Argentinier an 49 Toren direkt beteiligt. Im Ramón Sánchez Pizjuán steht der 28-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag.

Ziyech und Ocampos?

Ocampos könnte nicht der einzige neue Flügelstürmer bei Ajax sein. Der italienische Transfer-Insider Gianluca Di Marzio brachte am gestrigen Montag eine Rückkehr von Hakim Ziyech (29) ins Spiel. Geld haben die Amsterdamer in diesem Sommer zur Genüge zur Verfügung.