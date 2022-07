Werner-Transfer: Veto von Tuchel?

Der Abschied von Timo Werner vom FC Chelsea könnte an Thomas Tuchel scheitern. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der Trainer der Blues sein Veto gegen einen Verkauf des deutschen Nationalspielers eingelegt. Der 26-jährige Stürmer war zuletzt vermehrt mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden, nachdem er öffentlich seine Einsatzzeiten an der Stamford Bridge moniert hatte.

Unter anderem RB Leipzig beschäftigt sich mit einem Transfer von Werner. Von den Sachsen war er 2020 zu Chelsea gewechselt. Nun soll seit Wochen Kontakt zwischen dem Stürmer und RB-Klubchef Oliver Mintzlaff bestehen.