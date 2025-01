Bayer bindet Sturm-Juwel Stepanov

Bayer Leverkusen ist eine wichtige Vertragsverlängerung gelungen. Wie der Bundesliga-Zweite offiziell mitteilt, hat Artem Stepanov (17) seinen ursprünglich bis 2027 datierten Kontrakt vorzeitig ausgedehnt. „Artem Stepanov hat sich bei uns in Leverkusen sowohl athletisch als auch fußballerisch hervorragend entwickelt“, gibt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes zu Protokoll.

Der ukrainische Stürmer war 2022 aus seiner Heimat nach Leverkusen gewechselt. In der laufenden Saison sorgt der Rechtsfuß bei der U19 für Furore: Zehn Tore schoss er bereits in der Junioren-Bundesliga. Das hat unter anderem den 1. FC Kaiserslautern auf den Plan gerufen. Nicht ausgeschlossen, dass es Stepanov zwecks Spielpraxis noch leihweise in die Pfalz zieht.