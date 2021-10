Levante feuert López

Der spanische Erstligist UD Levante hat auf die sportliche Misere der vergangenen Wochen reagiert. Trainer Paco López wurde am späten Sonntagabend von seinen Aufgaben entbunden.

Am Samstag verlor Levante mit 0:1 bei RCD Mallorca und findet sich in La Liga auf dem 18. Platz wieder. Wer auf López, der immerhin seit März 2018 das Ruder in der Hand hatte, folgen wird, ist zur Stunde noch offen.