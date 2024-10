50-Millionen-Angebot für Adeyemi in Arbeit?

Drei sehenswerte Treffer, eine Vorlage, Borussia Dortmunds 7:1-Erfolg über Celtic Glasgow sowie die wohlverdiente Auszeichnung zum Man of the Match. Einzig die Oberschenkelblessur wirft einen kleinen Schatten über den gestrigen Champions League-Abend von Karim Adeyemi, der selbst bereits Entwarnung gab: „Es hat sich nicht so schlimm angefühlt wie sonst.“

Was dem BVB-Profi auf dem Weg zum Topspieler noch fehlt, ist die Konstanz. Weil der Flügelflitzer seine Qualitäten auf dem Platz aber immer häufiger so wie am gestrigen Dienstag aufblitzen lässt, strecken einige Topklubs die Fühler aus. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist neben Manchester sowie Newcastle United inzwischen auch der FC Liverpool ins Rennen um den außergewöhnlich schnellen Linksfuß eingestiegen.

Salah-Nachfolger?

Mehr noch: Die Reds sollen in den vergangenen Wochen regelmäßig Scouts nach Deutschland entsandt haben, um insbesondere Adeyemi in der Bundesliga genau unter die Lupe zu nehmen. Offenbar hinterließ der 22-Jährige einen bleibenden Eindruck. Denn dem Springer-Blatt zufolge sieht der englische Tabellenführer in dem deutschen Nationalspieler (vier Länderspiele) einen möglichen Nachfolger von Superstar Mohamed Salah (32).

Der ägyptische Leistungsträger steht an der Anfield Road nur noch bis zum Ende der Saison unter Vertrag, entsprechend deutet sich ein Ende der Liaison nach dann sieben Jahren an. Um möglichst schnell für Klarheit zu sorgen, arbeitet Liverpool wohl schon an einer konkreten Offerte für Adeyemi. Die ‚Bild‘ bringt in diesem Kontext eine Summe von bis zu 50 Millionen Euro ins Spiel. Bringt der Offensivspieler Leistungen wie gegen Celtic regelmäßig auf den Platz, dürfte die Borussia allerdings eine deutlich höhere Summe aufrufen.

Update (12:38 Uhr): Adeyemi hat deutlich gemacht, dass er nicht an einen Vereinswechsel im Januar denkt. Auf der Homepage des BVB wird der Angreifer mit folgendem Statement zitiert: „In der Winterpause passiert nix. Ich fühl mich super wohl hier in Dortmund. Ich bin schon als kleiner Junge großer Fan gewesen. Ich mag es, hier zu spielen.“